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В Москве высказались о сроках завершения мобилизации

Комиссариат Москвы заявил, что данные о сроках завершения мобилизации не разглашаются

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Сроки завершения мобилизации в Москве не разглашаются. Об этом заявил заместитель военного комиссара столицы полковник Максим Локтев, сообщает ТАСС.

Он уточнил, что эта информация относится к ограниченным сведениям. «Составлен план отправки [мобилизованных] в Вооруженные силы РФ. В настоящее время мы осуществляем отправку в соответствии с планом, отставаний нет», — сказал Локтев.

Отвечая на вопрос о сроках мобилизации, он заявил, что мероприятия планируют завершить без срывов. «Сроки назвать не могу», — добавил он.

Локтев также заявил, что вопросы о частичной мобилизации, которые возникают у жителей Москвы, рассматриваются по телефону горячей линии правительства столицы.« В том числе рассматривает жалобы, в самом незамедлительном режиме принимаются решения, если призыв был произведен ошибочно», — заключил он.

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Варвара Кошечкина
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