Госдума одобрила закон о кредитных каникулах для мобилизованных бизнесменов

Госдума приняла в I чтении закон о кредитных каникулах для мобилизованных бизнесменов

Госдума в первом чтении одобрила законопроект о предоставлении кредитных каникул учредителям малого и среднего предпринимательства (МСП), пишет РИА Новости.

Согласно документу, на кредитные каникулы будут иметь право общества с ограниченной ответственностью (ООО), единственные владельцы которых призваны на военную службу по мобилизации. При этом кредитный договор или договор займа должен быть заключен до объявления частичной мобилизации.

Бизнесмены смогут брать кредитные каникулы на срок мобилизации, увеличенный на 30 дней. Льготу могут продлить на период болезни или «безвестного отсутствия». Обратиться к кредитору за ней разрешат до конца 2023 года, потребуются документы, подтверждающие выручку и мобилизацию.

Если закон примут окончательно, по долгам мобилизованных предпринимателей приостановят исполнительные производства, а также будет введен запрет на покрытие займа за счет средств призванного на СВО в случае его смерти. Кроме того, власти отменят запрет на открытие мобилизованным-банкротом счетов в банках для получения выплат. Это позволит им получать денежные выплаты за участие в СВО.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому участники военных действий «на территориях Донецкой и Луганской народных республик и Украины», а также члены их семей имеют право на кредитные каникулы по потребительским и ипотечным кредитам и займам.

Кредитные каникулы предоставляются мобилизованным гражданам, а также россиянам, проходящим военную службу по контракту или находящимся на службе в Росгвардии, МЧС, СВР, ФСБ, ФСО, органов госохраны, военной прокуратуры, Следственного комитета России, участвующим в текущих боевых действиях.