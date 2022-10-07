Путин одобрил кредитные каникулы для военнослужащих

Президент России одобрил кредитные каникулы для военнослужащих

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому участники военных действий «на территориях Донецкой и Луганской народных республик и Украины», а также члены их семей имеют право на кредитные каникулы по потребительским и ипотечным кредитам и займам. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Отсрочка одобряется на весь период мобилизации или службы по контракту плюс 30 дней. Кредитные каникулы предоставляются мобилизованным гражданам, а также россиянам, проходящим военную службу по контракту или находящимся на службе в Росгвардии, МЧС, СВР, ФСБ, ФСО, органов госохраны, военной прокуратуры, Следственного комитета России, участвующим в текущих боевых действиях.

Приостановить обязательства можно только по договорам кредита или займа, заключенным до дня мобилизации или подписания контракта об участии в военных действиях. Для этого заемщик должен обратиться к кредитору в течение времени действия договора, но не позднее 31 декабря 2023 года. Льготный период продлевается на время нахождения заемщика в больницах и других медицинских организациях в связи с ранением или заболеванием, полученным в ходе боевых действий.