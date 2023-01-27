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11:50, 27 января 2023Россия

37-летний многодетный отец погиб в ходе СВО

Многодетный отец из Новосибирской области погиб в ходе спецоперации на Украине

Фото: Виталий Невар / РИА Новости

Многодетный отец из Новосибирской области Константин Семенов погиб в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине. Это подтвердили в администрации Чулымского района, передает портал NGS.RU.

Россиянин во время срочной службы участвовал в боевых действиях в Чечне. Последнее время 37-летний Семенов жил и работал в Новосибирске.

«Вместе с женой воспитывал троих детей. Константин был мобилизован на службу в сентябре 2022 года. Как многодетный отец он мог отказаться от участия в спецоперации, но не стал этого делать. Родным объяснил, что не может поступить по-другому», — отмечается в некрологе «Чулымской газеты».

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Похороны мужчины пройдут 27 января в Новосибирском районе.

16 января сообщалось о гибели на Украине 45-летнего Сергея Петерса из Новосибирской области, воспитывавшего трех дочерей.

До этого стало известно о гибели в ходе СВО многодетного отца из Новоуральска Свердловской области Валерия Парфирьева. У него остались жена и трое сыновей.

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Анна Щербакова
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