37-летний многодетный отец погиб в ходе СВО

E1: 37-летний многодетный отец из Свердловской области Валерий Тимираев погиб в ходе СВО

Многодетный отец из Свердловской области Валерий Тимираев погиб в ходе специальной военной операции (СВО). Информацию о гибели россиянина подтвердили в администрации города Сухой Лог, передает региональный портал Е1.

37-летний мужчина работал слесарем-ремонтником на Староцементном заводе. Его мобилизовали в сентябре 2022 года.

«В Луганской области в районе Сватово и Кременной занимался обустройством блиндажей. По словам сослуживцев, машина, на которой передвигался Валерий, попала под вражеский обстрел. Шансов выжить у пассажиров не было», — пояснили представители городской администрации.

Тимраев погиб еще в декабре прошлого года. Его тело отдали родственникам спустя три месяца. Мужчину похоронили в Сухом Логе 14 марта.

У россиянина остались жена и трое сыновей.

6 февраля сообщалось, что отец троих детей из Кировской области Игорь Иванов погиб в зоне спецоперации. По данным местной администрации, мужчина был убит еще 18 ноября 2022-го при выполнении боевого задания.