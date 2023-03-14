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15:11, 14 марта 2023Россия

37-летний многодетный отец погиб в ходе СВО

E1: 37-летний многодетный отец из Свердловской области Валерий Тимираев погиб в ходе СВО

Фото: Администрация городского округа Сухой Лог

Многодетный отец из Свердловской области Валерий Тимираев погиб в ходе специальной военной операции (СВО). Информацию о гибели россиянина подтвердили в администрации города Сухой Лог, передает региональный портал Е1.

37-летний мужчина работал слесарем-ремонтником на Староцементном заводе. Его мобилизовали в сентябре 2022 года.

«В Луганской области в районе Сватово и Кременной занимался обустройством блиндажей. По словам сослуживцев, машина, на которой передвигался Валерий, попала под вражеский обстрел. Шансов выжить у пассажиров не было», — пояснили представители городской администрации.

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Тимраев погиб еще в декабре прошлого года. Его тело отдали родственникам спустя три месяца. Мужчину похоронили в Сухом Логе 14 марта.

У россиянина остались жена и трое сыновей.

6 февраля сообщалось, что отец троих детей из Кировской области Игорь Иванов погиб в зоне спецоперации. По данным местной администрации, мужчина был убит еще 18 ноября 2022-го при выполнении боевого задания.

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Анна Щербакова
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