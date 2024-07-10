«Ты настоящий мужчина. Я с тобой». Опубликовано обращение бойца СВО к сыну. Вскоре после этого солдат погиб

В сети появилось сделанное незадолго до гибели на СВО обращение бойца ВС РФ

Боец Вооруженных сил России (ВС РФ) погиб в ходе боевых действий в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине. Однако незадолго до этого военный успел записать обращение к сыну. Снятый бойцом ролик появился в сети.

На кадрах запечатлен военный по имени Анвар из Орловской области. Военнослужащий записывал видео, находясь в укрытии. Мужчина, словно предчувствуя конец, дает сыну последние наставления. В частности, он говорит, что все будет хорошо и что он всегда будет рядом. Он просит мальчика не переживать, а также носить и беречь некий подарок. Боец также напоминает сыну, чтобы тот слушался дядю.

Ты — настоящий мужчина. Я с тобой, что бы ни случилось Анвар участник СВО

Прощание с военным пройдет в городе Мценск Орловской области, куда его привезет брат. Известно, что родственник также участвует в СВО.

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Ранее в Марьинке нашли последнюю просьбу другого российского бойца

Несколькими месяцами ранее во время зачистки Марьинки в Донецкой народной республике (ДНР) военные обнаружили последнюю просьбу российского бойца Романа Рудакова.

Автор письма родом из Батайска Ростовской области. В послании он попросил людей, которые найдут его сообщение, позаботиться о его матери, сестре и брате.

В месте, где было найдено письмо, находилось девять тел бойцов штурмовой группы 103-го полка 150-й мотострелковой дивизии. Военные лишились связи, но держали оборону до последнего.

Впоследствии кирпич, на котором российский боец оставил сообщение, достал из стены один из офицеров, участвовавших в зачистке города. Его решили сохранить в штабе, рядом со знаменем части.

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Письма детей спасли жизнь участнику СВО из-под Воронежа

Еще об одной истории с посланием, которая произошла в зоне СВО, стало известно в июне 2024 года. Тогда сообщалось, что детские письма, которые предназначались российским солдатам, спасли жизнь бойцу из Воронежской области.

Военнослужащие получили сообщения от детей вместе с гуманитарной помощью. Боец с позывным Палладий решил взять несколько из них с собой на передовую. В один из дней мужчина попал под атаку беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). С помощью дронов противник сбросил на бойца ВС РФ две гранаты, от одной из них военный смог увернуться, а другой снаряд взорвался рядом. Осколки попали в бойца, однако письма, которые мужчина носил в кармане, защитили его от ранений.

Спасшие жизнь письма, в которых застряли осколки, военный с позывным Палладий теперь хранит в качестве оберега.