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10:20, 10 июля 2024Россия

Опубликовано предсмертное обращение бойца СВО к сыну

Обращение бойца СВО к сыну незадолго до смерти попало на видео

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В сети опубликовано предсмертное обращение одного из участников специальной военной операции (СВО) к сыну. Снятый бойцом ролик разместил Telegram-канал «Vойско Zаботы Орел».

На кадрах сидящий в укрытии военнослужащий говорит сыну, что все будет хорошо. Он напоминает мальчику о некоем подарке и говорит, чтобы тот слушался дядю. «Ты настоящий мужчина. Я с тобой», — заключил солдат.

Вскоре после этого бойца не стало. Мужчину похоронят в Мценске, куда его привезет брат, который также участвует в СВО.

Ранее стало известно об участнике СВО из Кировской области, который в одиночку развернул полевой госпиталь и спас 80 человек. Он работал, несмотря на обстрелы и атаки беспилотников противника.

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      Алан Босиков
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