Российский военный в одиночку развернул полевой госпиталь, спас 80 человек и танк

Боец ВС России в одиночку развернул полевой госпиталь, спас 80 человек и танк

Житель Уржумского района Кировской области, участвующий в специальной военной операции (СВО), в одиночку развернул полевой госпиталь, спас 80 человек и танк. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

«В апреле наш земляк выполнял боевые задачи в районе Очеретино в ДНР. В один из дней он смог в одиночку развернуть полевой госпиталь. Работать приходилось под непрерывными обстрелами противниками и атаками БПЛА», — рассказали в пресс-службе правительства, отметив, что благодаря действиям бойца удалось наладить своевременное оказание медицинской помощи солдатам.

В конце мая под Авдеевкой уроженец Кировской области увидел, как украинский дрон-камикадзе подбил танк. Вместе с сослуживцем он добрался до горящей машины, потушил ее и перегнал в безопасное место. Уточняется, что впоследствии танк удалось восстановить.

Кроме того, санитарная группа, которой командует боец, эвакуировала с поля боя 80 раненых бойцов.

В апреле в ДНР сообщили, что российский военнослужащий на протяжении двух суток практически в одиночку оборонял отбитый у Вооруженных сил Украины опорный пункт. Во время боевых действий солдат отстал от основных сил, а затем взял на себя удар противника до прибытия сослуживцев.