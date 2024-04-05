Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
05:07, 5 апреля 2024Бывший СССР

В ДНР рассказали о подвиге российского военного

Советник главы ДНР Кимаковский: российский боец два дня оборонял опорный пункт

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress

Советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Дениса Пушилина Игорь Кимаковский сообщил, что российский военнослужащий на протяжении двух суток практически в одиночку оборонял отбитый у Вооруженных сил Украины (ВСУ) опорный пункт. О подвиге штурмовика под Новомихайловкой он рассказал в разговоре с ТАСС.

Кимаковский заявил, что во время боевых действий российский военный отстал от основных сил, а затем взял на себя удар противника до прибытия бойцов РФ.

Ранее российские войска нанесли удар по танковому училищу ВСУ в Харькове. Сообщается, что там находились иностранные танки и инструкторы. Помимо этого, Вооруженные силы РФ поразили здание РОВД. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев указал, что местные каналы показали повреждения соседнего дома, в то время как здание РОВД в эфире не появлялось.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Пименова
      Обсудить
      Последние новости

      Послушался голоса в голове. Преступник напал с ножом на губернатора Мурманской области на встрече с жителями

      Мужчина случайно раскрыл измену жены соседа

      Названы самые странные вопросы о сексе

      В Краснодарском крае сообщили о пресечении попытки атаки ВСУ

      В ДНР рассказали о подвиге российского военного

      Болтон заявил о желании Трампа вывести США из НАТО

      В Минкультуры прокомментировали отказ в прокате нового фильма Гая Ричи

      В Германии объявили о создании нового вида войск

      Парень подслушал разговор невесты с подругой и решил разорвать помолвку

      Монах напился и ночью попытался пробраться в келью к монашкам

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше