Советник главы ДНР Кимаковский: российский боец два дня оборонял опорный пункт

Советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Дениса Пушилина Игорь Кимаковский сообщил, что российский военнослужащий на протяжении двух суток практически в одиночку оборонял отбитый у Вооруженных сил Украины (ВСУ) опорный пункт. О подвиге штурмовика под Новомихайловкой он рассказал в разговоре с ТАСС.

Кимаковский заявил, что во время боевых действий российский военный отстал от основных сил, а затем взял на себя удар противника до прибытия бойцов РФ.

Ранее российские войска нанесли удар по танковому училищу ВСУ в Харькове. Сообщается, что там находились иностранные танки и инструкторы. Помимо этого, Вооруженные силы РФ поразили здание РОВД. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев указал, что местные каналы показали повреждения соседнего дома, в то время как здание РОВД в эфире не появлялось.