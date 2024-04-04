РИА Новости: ВС РФ ударили по танковому заводу и инструкторам в Харькове

ВС России ударили по танковому училищу ВСУ в Харькове. Там находились иностранные танки и инструкторы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.

Он отметил, что под удар попало танковое училище, которое расположено на улице Полтавский Шлях, 192. «По данным подполья, на днях туда завезли иностранные танки с иностранными военными инструкторами», — сказал Лебедев.

Кроме того, ВС России поразили здание РОВД, что находится на улице Любови Малой. Лебедев рассказал, что местные каналы показывают повреждения соседнего жилого дома, а здание РОВД в эфире не появлялось.

«Туда направились скорые, но мигалки не включали, только сирены. По предварительным данным, около 15 погибших и более 20 раненых. На данный момент доступа туда нет, все перекрыто», — отметил собеседник.

Также под удар попал Мерефянский механический завод под Харьковом, где изготавливали и хранили БПЛА.

На Украине вместо 15-20 больших электростанций хотят построить сотни маленьких, заявил глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий в эфире YouTube-канала агентства «Укринформ». Кудрицкий заявил, что сосредоточение генерации электроэнергии на нескольких крупных площадках может повлечь за собой серьезные последствия при обстрелах.

