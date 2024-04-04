Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:21, 4 апреля 2024Бывший СССР

Российские военные нанесли несколько мощных ударов по Харьковской области

РИА Новости: ВС РФ ударили по танковому заводу и инструкторам в Харькове
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

ВС России ударили по танковому училищу ВСУ в Харькове. Там находились иностранные танки и инструкторы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.

Он отметил, что под удар попало танковое училище, которое расположено на улице Полтавский Шлях, 192. «По данным подполья, на днях туда завезли иностранные танки с иностранными военными инструкторами», — сказал Лебедев.

Кроме того, ВС России поразили здание РОВД, что находится на улице Любови Малой. Лебедев рассказал, что местные каналы показывают повреждения соседнего жилого дома, а здание РОВД в эфире не появлялось.

«Туда направились скорые, но мигалки не включали, только сирены. По предварительным данным, около 15 погибших и более 20 раненых. На данный момент доступа туда нет, все перекрыто», — отметил собеседник.

Также под удар попал Мерефянский механический завод под Харьковом, где изготавливали и хранили БПЛА.

На Украине вместо 15-20 больших электростанций хотят построить сотни маленьких, заявил глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий в эфире YouTube-канала агентства «Укринформ». Кудрицкий заявил, что сосредоточение генерации электроэнергии на нескольких крупных площадках может повлечь за собой серьезные последствия при обстрелах.

Что думаешь? Оцени!
      Яна Лаушкина
      Обсудить
      Последние новости

      Задержанный за несколько часов до атаки на «Крокус» чеченец совершил суицид в полиции. Был ли он причастен к теракту?

      Один российский парк признали самым лучшим в стране

      Украинская туристка запугала ножами водителя такси из-за цены поездки

      21-летняя украинская модель разбилась на Ferrari в Италии

      ВСУ сбросили мину на ремонтную бригаду в Херсонской области

      Первого пациента с пересаженной почкой свиньи выписали из больницы

      Стали известны детали плана помощи НАТО Киеву на сумму 100 миллиардов долларов

      В России высказались об угрозе отправки войск Франции и Британии на Украину

      Россия резко сократила вывоз бензина по железной дороге

      Дан прогноз цен на загородные дома в Подмосковье

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше