На Украине отказались от строительства больших электростанций из-за обстрелов

Кудрицкий: вместо больших электростанций на Украине построят сотни маленьких

На Украине вместо 15-20 больших электростанций хотят построить сотни маленьких. Об этом заявил глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий в эфире YouTube-канала агентства «Укринформ».

По его словам, сосредоточение генерации электроэнергии на нескольких крупных площадках влечет за собой серьезные последствия при массированных обстрелах. Решить данную проблему и обезопасить украинскую энергосистему может децентрализация мощностей.

Так, по мнению главы «Укрэнерго», сотни маленьких электростанций будут более стойкими к атакам в связи с их рассредоточенностью.

4 апреля стало известно о повреждении украинских энергообъектов. По информации Минэнерго страны, речь идет об инфраструктуре в Харьковской и Днепропетровской областях. В результате атак Российской армии на солнечной электростанции и еще одном объекте произошли возгорания.