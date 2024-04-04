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15:14, 4 апреля 2024Бывший СССР

На Украине отказались от строительства больших электростанций из-за обстрелов

Кудрицкий: вместо больших электростанций на Украине построят сотни маленьких

Фото: Mykhailo Moskalenko / Reuters

На Украине вместо 15-20 больших электростанций хотят построить сотни маленьких. Об этом заявил глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий в эфире YouTube-канала агентства «Укринформ».

По его словам, сосредоточение генерации электроэнергии на нескольких крупных площадках влечет за собой серьезные последствия при массированных обстрелах. Решить данную проблему и обезопасить украинскую энергосистему может децентрализация мощностей.

Так, по мнению главы «Укрэнерго», сотни маленьких электростанций будут более стойкими к атакам в связи с их рассредоточенностью.

4 апреля стало известно о повреждении украинских энергообъектов. По информации Минэнерго страны, речь идет об инфраструктуре в Харьковской и Днепропетровской областях. В результате атак Российской армии на солнечной электростанции и еще одном объекте произошли возгорания.

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      Екатерина Грищенко
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