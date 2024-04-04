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10:41, 4 апреля 2024Бывший СССР

На Украине сообщили о повреждении энергообъектов

В Харьковской и Днепропетровской областях Украины повреждены энергообъекты

Фото: Anna Voitenko / Reuters

В Харьковской и Днепропетровской областях Украины в результате атак российской армии было повреждено оборудование энергообъектов. Об этом сообщает Минэнерго Украины в Telegram.

Как рассказали представители ведомства, в Харьковской области в результате ночной атаки дронами произошло возгорание на энергообъекте. Его удалось ликвидировать силами государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в результате происшествия никто не пострадал.

Кроме того, по данным Минэнерго, в Днепропетровской области под обстрел попала одна из солнечных электростанций. В результате атаки на объекте было повреждено оборудование и начался пожар.

Ранее на Украине сообщили о серьезных повреждениях на пяти теплоэлектростанциях из шести украинской компании ДТЭК. В результате российских ударов они потеряли 80 процентов генерирующих мощностей.

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      Александр Курбатов
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