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23:37, 2 апреля 2024Бывший СССР

На Украине заявили о серьезных повреждениях пяти из шести ТЭС

Украинский холдинг ДТЭК: утеряно 80 % генерирующих мощностей после ударов ВС РФ

Фото: Bulkin Sergey / Global Look Press

Атаки на украинские теплоэлектростанции (ТЭС) привели к серьезным повреждениям и потере 80 процентов генерирующих мощностей. Об этом заявил местный энергохолдинг ДТЭК в Telegram-канале.

«80 процентов генерирующих мощностей компании потеряны. Пять из шести наших ТЭС серьезно повреждены. Ситуация очень тяжелая», — указано в сообщении.

Также компания прикрепила видео с последствиями ударов по одной из теплоэлектростанций. По ее данным, атаки были совершены в период с 22 по 29 марта.

22 марта ВС России нанесли массированный удар по энергосистеме Украины. По заявлениям представителей Киева, атака на энергетику оказалась самой масштабной за последнее время.

29 марта Минэнерго Украины призвало замалчивать последствия и цели российских ударов после обстрела энергосистемы страны 22 марта.

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      Александра Синицына
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