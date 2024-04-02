На Украине заявили о серьезных повреждениях пяти из шести ТЭС

Украинский холдинг ДТЭК: утеряно 80 % генерирующих мощностей после ударов ВС РФ

Атаки на украинские теплоэлектростанции (ТЭС) привели к серьезным повреждениям и потере 80 процентов генерирующих мощностей. Об этом заявил местный энергохолдинг ДТЭК в Telegram-канале.

«80 процентов генерирующих мощностей компании потеряны. Пять из шести наших ТЭС серьезно повреждены. Ситуация очень тяжелая», — указано в сообщении.

Также компания прикрепила видео с последствиями ударов по одной из теплоэлектростанций. По ее данным, атаки были совершены в период с 22 по 29 марта.

22 марта ВС России нанесли массированный удар по энергосистеме Украины. По заявлениям представителей Киева, атака на энергетику оказалась самой масштабной за последнее время.

29 марта Минэнерго Украины призвало замалчивать последствия и цели российских ударов после обстрела энергосистемы страны 22 марта.