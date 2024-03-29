Минэнерго Украины призвало замалчивать последствия российских ударов

Минэнерго Украины призвало не раскрывать последствия и цели российских ударов

Минэнерго Украины призвало в Telegram замалчивать последствия и цели российских ударов после обстрела энергосистемы страны 22 марта.

Кроме того, в ведомстве попросили граждан, СМИ и представителей власти не раскрывать количество и места попаданий на энергетических объектах, а также информацию об отключениях и дефиците электроэнергии.

«Разглашение такой информации является очень большой угрозой, ведь вражеская разведка активно работает по открытым источникам информации», — говорится в сообщении.

22 марта Россия нанесла массированный удар по энергосистеме Украины. По заявлениям представителей Киева, атака на энергетику оказалась самой масштабной за последнее время.