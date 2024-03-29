Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:52, 29 марта 2024Бывший СССР

Минэнерго Украины призвало замалчивать последствия российских ударов

Минэнерго Украины призвало не раскрывать последствия и цели российских ударов
СюжетРакетные удары по Украине:
Здание министерства энергетики Украины

Здание министерства энергетики Украины. Фото: Alexostrov / Wikimedia

Минэнерго Украины призвало в Telegram замалчивать последствия и цели российских ударов после обстрела энергосистемы страны 22 марта.

Кроме того, в ведомстве попросили граждан, СМИ и представителей власти не раскрывать количество и места попаданий на энергетических объектах, а также информацию об отключениях и дефиците электроэнергии.

«Разглашение такой информации является очень большой угрозой, ведь вражеская разведка активно работает по открытым источникам информации», — говорится в сообщении.

22 марта Россия нанесла массированный удар по энергосистеме Украины. По заявлениям представителей Киева, атака на энергетику оказалась самой масштабной за последнее время.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Курбатов
      Обсудить
      Последние новости

      Главком объявил о подготовке ВСУ к новому наступлению. Какова главная цель украинской армии?

      Раймонд Паулс рассказал об отношениях с Лаймой Вайкуле

      Зеленский уволил посла Украины в одной из европейских стран

      Жителей российского региона предупредили о падении обломков ракеты

      Росгвардейцы нашли заминированный многоуровневый схрон «Азова»

      Астрономы обнаружили 49 галактик за три часа

      Россиянам напомнили о шестидневной рабочей неделе в апреле

      Вывозить российскую пшеницу станет дороже

      На российских стройках впервые недосчитались одного вида работников

      Болгары испугались эскалации на Украине и вовлечения НАТО в конфликт

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше