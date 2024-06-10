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14:27, 10 июня 2024Россия

Детские письма спасли жизнь атакованному беспилотниками бойцу СВО

Письма детей спасли жизнь бойцу СВО из-под Воронежа, в них застрял осколок

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Письма детей спасли жизнь бойцу специальной военной операции (СВО) из Воронежской области. Историю спасения военнослужащего рассказал «РИА Воронеж» атаман станицы Терновской Вячеслав Деев.

Послания детей бойцы получили в мае вместе с грузом гуманитарной помощи. Боец с позывным Палладий, которому в спешном порядке приказали отправляться на передовую, взял письма с собой.

На боевом задании мужчину атаковали украинские беспилотники — они сбросили на бойца две гранаты. От одной из них Палладий смог увернуться, но вторая граната взорвалась около него. Один из осколков пробил униформу бойца, но застрял в письмах, которые участник СВО носил в кармане.

«Это ли не чудо!?» — сказал Деев. По его словам, с тех пор Палладий хранит прошитые осколками письма как оберег.

Ранее другой участник СВО из Забайкалья выжил под обстрелом благодаря подарку жены, которая подарила ему куклу-подорожницу. Подорожница спасла бойца, отведя осколок от его сердца.

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      Алан Босиков
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