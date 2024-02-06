Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:20, 6 февраля 2024Россия

Попавший под обстрел российский боец выжил благодаря одному подарку жены

Участник СВО из Забайкалья выжил в бою благодаря подаренному женой оберегу
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Попавший под обстрел в зоне проведения специальной военной операции (СВО) боец сумел выжить благодаря подарку жены. Об этом сообщает забайкальское отделение «Народного фронта» в Telegram.

По словам россиянки, муж позвонил ей и сообщил о ранении. Попавший в мужчину осколок не достиг сердца благодаря лежавшей в кармане кукле-подорожнице, которую жена передала военнослужащему перед отправкой в зону боевых действий. Запутавшись в кукле, осколок изменил траекторию, пояснила она.

После случившегося женщина решила, что подобный талисман должен быть у каждого бойца в зоне СВО. Она уже направила в зону боевых действий более 500 подорожниц. Муж россиянки уверен, что кукла спасла ему жизнь.

Ранее российский военнослужащий с позывным Путин рассказал о спасшей его иконе. Он хранил ее в нагрудном кармане вместе с паспортом. Когда в область груди попал осколок, он легко прошил обложку паспорта, но застрял в иконе, сохранив военнослужащему жизнь.

Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В ЛНР нашли доказательства вырубки Киевом лесов в Донбассе. Что Украина пыталась этим скрыть?

      Отстыковку миссии Axiom Space перенесли на неопределенный срок

      Дженнифер Лопес вырвала волосы во время выступления на сцене

      Россиянам придется платить больше налогов за недвижимость

      Дмитрия Быкова оштрафовали за участие в нежелательной организации

      Женщина обокрала мать из-за недостатка любви

      Названы самые частые причины пожара в домах россиян

      Канадским хоккеистам запретили играть за сборную из-за обвинений в насилии

      Посол оценила возможность запуска прямых авиарейсов между Москвой и Бали

      Евросоюз назвал сроки первых выплат Украине из фонда в 50 миллиардов евро

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше