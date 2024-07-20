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13:26, 20 июля 2024Россия

В зоне СВО погиб российский артист

Заслуженный артист Башкирии Раиль Ханов погиб в зоне СВО

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Заслуженный артист Башкирии Раиль Ханов погиб в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили в Сибайском концертно-театральном объединении, где работал танцор.

Известно, что российский артист отправился на спецоперацию по мобилизации в сентябре 2022 года. При этом в 2023 году глава Башкирии Радий Хабиров присвоил ему звание заслуженного артиста республики.

Ханов участвовал в хореографических постановках и специализировался на народных танцах. Кроме того, он часто исполнял главные партии.

Ранее в июле российский актер и певец также погиб в зоне СВО. 56-летний актер Горномарийского драматического театра и певец Михаил Пекцоркин был носителем горномарийского языка.

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      Екатерина Ештокина
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