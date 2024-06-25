Российский актер и певец погиб в зоне СВО

56-летний актер и певец Михаил Пекцоркин погиб в зоне СВО

56-летний актер Горномарийского драматического театра и певец Михаил Пекцоркин погиб в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом рассказали в пресс-службе театра, где артист работал несколько лет.

Михаил Пекцоркин был носителем горномарийского языка, передает «Российская газета», он вошел в состав группы Горномарийского драмтеатра в год его основания (1994) в Козьмодемьянске. Он успел поработать в Театре оперы и балета имени Сапаева в Йошкар-Оле, затем снова вернулся в драмтеатр, где проработал до ухода добровольцем на СВО.

Кроме актерской карьеры Пекцоркин получил известность как певец. Он давал сольные концерты и выступал на марийских национальных фестивалях, отдельным его проектом стали каверы на мировые музыкальные хиты (Queen, Modern Talking), которые он исполнял на горномарийском языке для его популяризации.

Как сообщили в театре, прощание с артистом пройдет 27 июня в Центре народной культуры Козьмодемьянска.