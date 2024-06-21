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00:41, 21 июня 2024Культура

Российский актер погиб в зоне СВО

Российский актер Леонид Гусаров погиб в зоне СВО на Украине
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: David Tomaseti / Unsplash

Российский актер кино и театра Леонид Гусаров погиб в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом в соцсети «ВКонтакте» сообщила Жуковская детская школа искусств, где работал артист.

Гусаров погиб в ходе выполнения боевых задач, ему был 51 год. Актер отправился на СВО в августе прошлого года. «Мужественный, честный человек, патриот с острым чувством справедливости, он считал, что защита Родины — это священный долг гражданина своей страны», — рассказали его коллеги.

Гусаров окончил Иркутское театральное училище, после чего работал в Омском драматическом театре и в Нижегородском театре комедии, а также снимался в кино. С 2012 по 2023 год он преподавал театральное мастерство в Жуковской детской школе искусств.

Ранее стало известно о гибели актера из сериалов «След» и «Тайны следствия» Романа Клементьева. Он скончался на 60-м году жизни. Причина смерти не уточняется.

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      Марина Совина
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