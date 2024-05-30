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18:35, 30 мая 2024Культура

Умер актер из сериалов «След» и «Тайны следствия»

Умер актер из сериалов «След» и «Тайны следствия» Клементьев

Кадр: сериал «Тайны госпожи Кирсановой»

Актер из сериалов «След» и «Тайны следствия» Роман Клементьев умер в 59 лет. Об этом сообщил его коллега, актер Дмитрий Шульгин на своей странице в Facebook (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской).

В 1987 году актер окончил Государственную литовскую консерваторию, отделение театрального искусства. Клементьев жил и работал в Москве. Артист снялся в ряде рейтинговых сериалов, включая «Универ. Новая общага», «Метод», «Обычная женщина», «Живой».

Причина смерти Клементьева не сообщается.

Ранее актер из фильма «Кин-дза-дза!» Валерий Фролов умер в возрасте 76 лет. За свою карьеру Фролов сыграл более чем в 20 фильмах и сериалах, в частности, он снялся в таком проекте, как «Следствие ведут Знатоки».

До этого из жизни ушел советский и украинский актер театра и кино Богдан Козак.

ЖЗЛ
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      Мария Рюрикова
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