Умер актер из «Государственной границы» и «Старой крепости»

Советский и украинский актер Богдан Козак умер в возрасте 83 лет

Советский и украинский актер театра и кино Богдан Козак умер 28 мая в возрасте 83 лет. Об этом сообщил глава Львовской областной администрации Максим Козицкий в Telegram.

Актер родился во Львове в 1940 году. Он служил в Львовском национальном академическом театре, в 1988 году получил звание народного артиста Украинской ССР. Козак известен зрителю по таким кинокартинам, как «Старая крепость», «До последней минуты», «Государственная граница. За порогом победы».

Причина смерти актера не раскрывается.

Ранее пропавшего актера из сериала «Папины дочки» Андрея Светлова нашли в Подмосковье. 83-летняя женщина сообщила, что ее сыну пришлось задержаться на строительном объекте в Климовске.