Пропавшего актера из «Папиных дочек» нашли в Подмосковье

Пропавшего актера из «Папиных дочек» Светлова нашли на стройке в Подмосковье

Пропавшего актера из сериала «Папины дочки» Андрея Светлова нашли в Подмосковье. Об этом рассказала Regnum мать артиста.

83-летняя женщина сообщила, что ее сыну пришлось задержаться на строительном объекте в Климовске. «Но сообщить об этом мне у него не было возможности, потому что телефона у него сейчас нет», — пояснила она. Пенсионерка подчеркнула, что «ничего страшного» не произошло.

Ранее мать актера сообщила журналистам о его пропаже. По словам женщины, 12 мая сын вышел из дома и перестал выходить на связь. Пенсионерка отметила, что Светлов поехал забирать деньги за подработку на стройке в Подмосковье. По ее словам, в последнее время у артиста не было ролей и он зарабатывал деньги на различных объектах.