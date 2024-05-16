Актер из сериала «Папины дочки» пропал в Москве

Актер из сериала «Папины дочки» Светлов вышел из дома в Москве и пропал

Актер из сериала «Папины дочки» Андрей Светлов пропал в Москве. Об этом сообщает ИА Regnum.

О пропаже Светлова сообщила журналистам его мать. Женщина рассказала, что 12 мая ее сын вышел из дома и пропал. По ее словам, актер поехал забирать деньги за подработку на стройке в Подмосковье.

«Он поехал в город Климовск, он там подрабатывал в строительной фирме, с 9 по 12 число он находился в Климовске. Телефона у него с собой не было, потому что его недавно ограбили», — поделилась собеседница агентства. Она отметила, что в последнее время у Светлова не было ролей, и он зарабатывал деньги на различных объектах.

Ранее заслуженную артистку России и секс-символ советского кино Елену Кондулайнен обнаружили на отдыхе в Тунисе на фоне новостей о ее пропаже. По словам актрисы, она не отвечала на звонки, потому что уехала на курорт.