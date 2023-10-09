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12:20, 9 октября 2023Культура

Пропавшую без вести Елену Кондулайнен нашли в Тунисе

KP.RU: пропавшую без вести Елену Кондулайнен обнаружили на отдыхе в Тунисе

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Заслуженную артистку России и секс-символ советского кино Елену Кондулайнен обнаружили на отдыхе в Тунисе на фоне новостей о ее пропаже. Об этом сообщает KP.RU.

По словам актрисы, она не отвечала на звонки, потому что уехала на курорт. «Я никуда не пропала, просто восстанавливаюсь после болезни», — сказала Кондулайнен. При этом артистка уточнила, что ограничила круг общения из-за того, что восстановление после перенесенного ею в 2020 году инсульта проходит непросто.

6 октября в СМИ появились сообщения о том, что Елена Кондулайнен пропала без вести. Сообщалось, что друзья и коллеги в последний раз видели артистку в Москве весной.

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    Варвара Кошечкина
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