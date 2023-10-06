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16:41, 6 октября 2023Культура

Секс-символ советского кино Елена Кондулайнен пропала без вести

«Экспресс газета»: актриса Елена Кондулайнен пропала без вести
Елена Кондулайнен

Елена Кондулайнен. Фото: Станислав Тихомиров / Коммерсантъ

Заслуженная артистка России и секс-символ советского кино Елена Кондулайнен перестала выходить на связь. Об этом пишет «Экспресс газета».

Сообщается, что друзья и коллеги в последний раз видели артистку в Москве весной. Ожидалось, что Кондулайнен посетит сбор труппы в Театре Луны в начале сентября, однако артистка не пришла. «Никто не знает. В театре ее нет. Дома тоже. Друзья не знают, где она», — сказал художественный руководитель театра Евгений Герасимов.

Стилист Игорь Калмыков, который работал с артисткой, также заявил, что не знает о ее местонахождении. «Телефон молчит. Переживаю», — сказал он.

Отмечается, что Кондулайнен давно не проявляла активность в соцсетях.

В 2020 году Кондулайнен госпитализировали с инсультом. Ей стало плохо в ресторане, артистку доставили в реанимацию. Позже сообщалось, что она находится в палате интенсивной терапии, у актрисы диагностировали острое нарушение мозгового кровообращения и сосудистое поражение головного мозга.

Елена Кондулайнен снялась в таких работах, как «Даун Хаус», «Зверобой», «Дружба народов», «Раз, два — горе не беда!» и «Бабник». В 2002-м ей присвоили звание заслуженной артистки России.

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    Варвара Кошечкина
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