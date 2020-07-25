В Москве госпитализировали секс-символ советского кино Елену Кондулайнен

В Москве с подозрением на инсульт госпитализировали секс-символ советского кино Елену Кондулайнен. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Актрисе и певице стало плохо в ресторане «Времена года» в ЦПКиО им. Горького, где 24 июля проходил выпускной вечер для школьников. У нее заболела голова, появились нарушения речи. Бригаду медиков вызвал официант. Артистка отказывалась ехать в больницу, но медики настояли на госпитализации.

В 2002 году Елена Кондулайнен получила звание заслуженной артистки России. Она снялась в более чем 40 фильмах и сериалах.