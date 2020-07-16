Аниту Цой заподозрили во лжи насчет коронавируса

Пользователи сети усомнились в том, что певица Анита Цой заразилась коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости.

Поводом для сомнений послужил внешний вид певицы на одном из видеообращений из больницы. Пользователей смутило наличие макияжа на лице артистки во время тяжелой болезни.

Цой, в свою очередь, ответила на обвинения во лжи насчет заражения коронавирусом. Она решила рассказать «свою правду» о вирусе. По словам певицы, она просто не может позволить себе выглядеть плохо во время видеообращения.

Певица описала заболевание как необычный и коварный недуг. Она также рассказала, что из-за температуры периодически не понимала, где находится, и испытывала ломку. Однако, по ее словам, сейчас она уже чувствует себя нормально и благодарна врачам за все, что они сделали.

Ранее Цой рассказала о тяжелых симптомах болезни, с которыми ей пришлось столкнутся. Она отметила, что страдала от кашля, диареи, потери обоняния, проблем с почками, печенью, уровнем сахара в крови и давлением.

О том, что Аниту Цой госпитализировали с коронавирусом, стало известно 30 июня. Исполнительница соблюдала режим строгой самоизоляции в течение трех месяцев и необходимые меры предосторожности, но не смогла избежать заражения.