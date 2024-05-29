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15:03, 29 мая 2024Культура

Умер актер из фильма «Кин-дза-дза!»

Актер фильма «Кин-дза-дза!» Фролов умер на 77-м году жизни

Кадр: Фильм «Горыныч и Виктория»

Советский и российский актер Валерий Фролов умер в возрасте 76 лет. Об этом сообщается на сайте портала «Кино-театр.ру».

Уточняется, что артист ушел из жизни 7 мая. Причина смерти не называется.

За свою карьеру Фролов сыграл более чем в 20 фильмах и сериалах, в частности, он снялся в таких проектах, как «Следствие ведут Знатоки» и «Кин-дза-дза».

Актер родился в 1948 в городе Шахты. Он служил в Ногинском областном театре, Московском областном театре имени Островского и Театре-студии «Драматург».

Ранее из жизни ушел советский и украинский актер театра и кино Богдан Козак.

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      Варвара Кошечкина
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