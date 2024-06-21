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03:25, 21 июня 2024Культура

Актер Леонид Гусаров погиб на СВО. Как российские артисты отправляются на фронт, получают ранения и спасают товарищей?

Российский актер Леонид Гусаров погиб в зоне проведения СВО

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Российский актер Леонид Гусаров погиб в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщила Жуковская детская школа искусств, где преподавал артист.

Памяти Героя. В ходе специальной военной операции героически погиб Леонид Юрьевич Гусаров. Из жизни ушел замечательный человек, талантливый актер, режиссер, поэт, преподаватель театрального отделения ЖДШИ № 1

Жуковская детская школа искусств

Гусаров родился в 1973 году в Ангарске, окончил Иркутское театральное училище, служил в театрах в разных регионах России. Фильмография актера насчитывает три работы, включая картину «Дорогие товарищи».

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В СВО участвует звезда «Гардемаринов»

В январе 2023 года российский актер, звезда фильма «Виват, гардемарины!» Михаил Мамаев отправился в зону спецоперации на Украине.

В апреле этого года артист попал в госпиталь. Он показал фотографию, на которой лежит на койке в медучреждении с повязкой на глазу. Мамаев не раскрыл причины произошедшего.

В марте актер высказался об отношении своих коллег к специальной военной операции. Он заявил, не понимает абстрагировавшихся от темы СВО деятелей культуры.

Ставший военкором артист подчеркнул, что сам оказался готов к спецоперации.

Я даже больше скажу, мне кажется, я был воспитан для этого времени... Эта гигантская энергия боли и радости пошла через меня

Михаил Мамаевактер

Также стало известно, что актер и шоумен Никита Джигурда планирует служить в зоне специальной военной операции. Он намерен служить в подразделении мужа Елены Блиновской, арестованной по обвинению в неуплате налогов и отмывании денег, Алексея, и бывшего адвоката актера Михаила Ефремова Эльмана Пашаева.

Бывший адвокат Ефремова отправился на СВО и был ранен

Скандальный адвокат, защищавший актера Михаила Ефремова по делу об аварии Эльман Пашаев, также отправился на СВО.

30 апреля стало известно, что группа военнослужащих, в которой также находился правозащитник, была окружена и попала под обстрел в районе Угледара в Донецкой народной республике. Украинский дрон сбросил снаряд. В результате юрист был тяжело ранен.

Не помню момент взрыва. Двигаться не могу. Тяжело. Еще операция была в госпитале

Эльман Пашаевадвокат

В мае юрист заявил о желании как можно скорее вернуться к сослуживцам. Он пообещал, что сразу после восстановления вернется на фронт. Врачи не делают никаких прогнозов относительно перспектив восстановления Пашаева, отмечая, что реабилитация займет много времени.

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6 июня 2024

На СВО получил ранения актер Устинов, после этого он спасал товарищей

В мае прошлого года российский актер театра и кино Павел Устинов, снявшийся в таких фильмах, как «Притяжение», «Лед 2» и «Спутник», рассказал о ранениях, которые получил в ходе специальной военной операции на Украине (СВО).

По нам работала артиллерия, ракеты прилетали все ближе и ближе. Нам пришлось прятаться в подвале. В очередной из прилетов мне нужно было определить, по какой цели работает артиллерия. Как только я начал выходить, меня дверью отшибло обратно, взрывной волной

Павел Устиновактер

Актер вместе с сослуживцами выбрался из убежища и помогал откапывать подвал, в котором завалило товарищей. Военнослужащих удалось спасти.

В сентябре 2022 года российский актер Александр Килин, который сыграл в фильме «Географ глобус пропил» и эпизодах сериала «Реальные пацаны», попал из тюрьмы в зону специальной военной операции. В августе 2015 года он был осужден и приговорен к 18 годам строго режима.

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      Марина Совина
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