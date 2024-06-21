Актер Леонид Гусаров погиб на СВО. Как российские артисты отправляются на фронт, получают ранения и спасают товарищей?

Российский актер Леонид Гусаров погиб в зоне проведения СВО

Российский актер Леонид Гусаров погиб в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщила Жуковская детская школа искусств, где преподавал артист.

Памяти Героя. В ходе специальной военной операции героически погиб Леонид Юрьевич Гусаров. Из жизни ушел замечательный человек, талантливый актер, режиссер, поэт, преподаватель театрального отделения ЖДШИ № 1 Жуковская детская школа искусств

Гусаров родился в 1973 году в Ангарске, окончил Иркутское театральное училище, служил в театрах в разных регионах России. Фильмография актера насчитывает три работы, включая картину «Дорогие товарищи».

В СВО участвует звезда «Гардемаринов»

В январе 2023 года российский актер, звезда фильма «Виват, гардемарины!» Михаил Мамаев отправился в зону спецоперации на Украине.

В апреле этого года артист попал в госпиталь. Он показал фотографию, на которой лежит на койке в медучреждении с повязкой на глазу. Мамаев не раскрыл причины произошедшего.

В марте актер высказался об отношении своих коллег к специальной военной операции. Он заявил, не понимает абстрагировавшихся от темы СВО деятелей культуры.

Ставший военкором артист подчеркнул, что сам оказался готов к спецоперации.

Я даже больше скажу, мне кажется, я был воспитан для этого времени... Эта гигантская энергия боли и радости пошла через меня Михаил Мамаев актер

Также стало известно, что актер и шоумен Никита Джигурда планирует служить в зоне специальной военной операции. Он намерен служить в подразделении мужа Елены Блиновской, арестованной по обвинению в неуплате налогов и отмывании денег, Алексея, и бывшего адвоката актера Михаила Ефремова Эльмана Пашаева.

Бывший адвокат Ефремова отправился на СВО и был ранен

Скандальный адвокат, защищавший актера Михаила Ефремова по делу об аварии Эльман Пашаев, также отправился на СВО.

30 апреля стало известно, что группа военнослужащих, в которой также находился правозащитник, была окружена и попала под обстрел в районе Угледара в Донецкой народной республике. Украинский дрон сбросил снаряд. В результате юрист был тяжело ранен.

Не помню момент взрыва. Двигаться не могу. Тяжело. Еще операция была в госпитале Эльман Пашаев адвокат

В мае юрист заявил о желании как можно скорее вернуться к сослуживцам. Он пообещал, что сразу после восстановления вернется на фронт. Врачи не делают никаких прогнозов относительно перспектив восстановления Пашаева, отмечая, что реабилитация займет много времени.

На СВО получил ранения актер Устинов, после этого он спасал товарищей

В мае прошлого года российский актер театра и кино Павел Устинов, снявшийся в таких фильмах, как «Притяжение», «Лед 2» и «Спутник», рассказал о ранениях, которые получил в ходе специальной военной операции на Украине (СВО).

По нам работала артиллерия, ракеты прилетали все ближе и ближе. Нам пришлось прятаться в подвале. В очередной из прилетов мне нужно было определить, по какой цели работает артиллерия. Как только я начал выходить, меня дверью отшибло обратно, взрывной волной Павел Устинов актер

Актер вместе с сослуживцами выбрался из убежища и помогал откапывать подвал, в котором завалило товарищей. Военнослужащих удалось спасти.

В сентябре 2022 года российский актер Александр Килин, который сыграл в фильме «Географ глобус пропил» и эпизодах сериала «Реальные пацаны», попал из тюрьмы в зону специальной военной операции. В августе 2015 года он был осужден и приговорен к 18 годам строго режима.

