Никита Джигурда захотел служить в зоне СВО

Никита Джигурда намерен служить в подразделении Блиновского и Пашаева в зоне СВО

Актер и шоумен Никита Джигурда планирует служить в зоне специальной военной операции (СВО) России на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

Уточняется, что Джигурда намерен служить в подразделении мужа Елены Блиновской, арестованной по обвинению в неуплате налогов и отмывании денег, Алексея, и бывшего адвоката актера Михаила Ефремова Эльмана Пашаева.

«Да, Джигурда также собирается заходить в это подразделение и уже запросил так называемое отношение», — отметил собеседник агентства.

В марте Джигурда посетил Донбасс и привез гуманитарную помощь. Он подчеркнул, что не мог не посетить эти места, поскольку его фамилия связана с Запорожьем.

Ранее сообщалось, что Алексея Блиновского захотели отправить в штурмы в зоне спецоперции, когда он пытался сменить подразделение. Дело о самовольном оставлении части в отношении Блиновского пока не заведено.