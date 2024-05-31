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07:19, 31 мая 2024Культура

Никита Джигурда захотел служить в зоне СВО

Никита Джигурда намерен служить в подразделении Блиновского и Пашаева в зоне СВО
Никита Джигурда

Никита Джигурда. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Актер и шоумен Никита Джигурда планирует служить в зоне специальной военной операции (СВО) России на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

Уточняется, что Джигурда намерен служить в подразделении мужа Елены Блиновской, арестованной по обвинению в неуплате налогов и отмывании денег, Алексея, и бывшего адвоката актера Михаила Ефремова Эльмана Пашаева.

«Да, Джигурда также собирается заходить в это подразделение и уже запросил так называемое отношение», — отметил собеседник агентства.

В марте Джигурда посетил Донбасс и привез гуманитарную помощь. Он подчеркнул, что не мог не посетить эти места, поскольку его фамилия связана с Запорожьем.

Ранее сообщалось, что Алексея Блиновского захотели отправить в штурмы в зоне спецоперции, когда он пытался сменить подразделение. Дело о самовольном оставлении части в отношении Блиновского пока не заведено.

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      Марина Совина
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