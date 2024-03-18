Джигурда посетил Донбасс и привез гуманитарную помощь

Джигурда привез гуманитарную помощь на передовую в Донбасс

Российский актер и шоумен Никита Джигурда посетил Запорожскую область и Донбасс и доставил гуманитарную помощь на передовую. Об этом сообщает ТАСС.

Артист подчеркнул, что не мог не посетить эти места, так как его фамилия связана с Запорожьем.

«Мы приезжали в Донбасс, на передовую. В 95-й полк, привезли коптеры и гуманитарку. Потом сюда [в Запорожскую область], потому, что фамилия Джигурда уходит корнями в Запорожскую Сечь. Я не мог сюда не приехать», — поделился Джигурда.

Он добавил, что Запорожье всегда было русским: «Всегда в Запорожье дух казачества был. Русский! Подчеркиваю, русский».

Ранее Джигурда призвал хейтеров певицы Аллы Пугачевой к милосердию. Шоумен отметил, что певица взрослый человек и «знает, что делает», а также добавил, что уехавшая из России исполнительница встала «на сторону извращенцев».