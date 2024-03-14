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16:21, 14 марта 2024Культура

Джигурда призвал хейтеров Пугачевой к милосердию

Актер Джигурда заявил, что Пугачева заслужила милосердие

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Актер и шоумен Никита Джигурда призвал хейтеров певицы Аллы Пугачевой к милосердию. Его слова передает MK.RU.

Джигурда отметил, что певица является взрослым человеком и «знает, что делает». «Пугачева заслужила милосердие. Значит, она говорит про выбор: быть нормальными в ее понимании или же быть нормальными или сверхнормальными в общечеловеческом понимании», — объяснил актер высказывание Пугачевой в адрес певца Стаса Михайлова.

При этом шоумен подчеркнул, что уехавшая из России исполнительница встала «на сторону извращенцев». Он призвал ее вернуться в страну и заявил, что готов лично с ней побеседовать. «Алла, что бы ты ни сказала, ты должна понять, что Россия на сегодняшний день — крепость против извращенцев, Содома и Гоморры», — обратился Джигурда к Пугачевой.

Артист также отметил, что он выступает «против охоты на ведьм», и решение о признании певицы иноагентом должны принимать законодатели.

Ранее Пугачева посмеялась над словами Михайлова о том, что покинувшие страну знаменитости «еще приползут на коленях», а также заявила, что нормальные люди не собираются возвращаться в страну. После этого в Госдуме призвали признать артистку иноагентом.

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      Мария Рюрикова
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