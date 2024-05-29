Мужа Блиновской захотели отправить в штурмовики на СВО. После этого он скрылся

РИА: муж Блиновской не появляется по месту службы в зоне СВО

Мужа блогерши Елены Блиновской Алексея захотели отправить в штурмы в зоне специальной военной операции (СВО), когда он пытался сменить подразделение. После того как мужчина узнал о риске стать штурмовиком, он скрылся.

«В настоящий момент он укрывается в подразделении, где находился с самого начала, но не появляется по месту службы и не выполняет никаких задач, и таким образом его статус как бы завис», — сказал осведомленный источник. Он также отметил, что дело о самовольном оставлении части в отношении Блиновского пока не заведено.

О предполагаемой пропаже мужчины из воинской части стало известно утром 29 мая

Утром в среду, 29 мая, в Telegram-каналах стала появляться информация, что супруг блогерши покинул расположение воинской части в Донецкой народной республике (ДНР), где проходил службу. «Он больше не служит у нас», — сообщил источник и уточнил, что его местоположение неизвестно.

Позднее сослуживцы объяснили отъезд мужчины из воинской части вызовом на следственные действия в Москву. Они были связаны с заседанием по рассмотрению жалобы Блиновской на арест. Но до места назначения он не доехал. Как предположили следователи, Алексей пытается скрыться. При этом отмечается, что срок, в течение которого он должен был вернуться, еще не истек.

Алексей Блиновский (в центре) после заседания суда Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

В результате сообщалось о переводе военного в другое подразделение. После прохождения дополнительного обучения его намеревались отправить на линию боевого соприкосновения. При этом утверждалось, что на это время Блиновский мог выехать за пределы региона.

Отец Блиновского опровергает отъезд сына из зоны СВО

«Мой сын продолжает нести службу и защищать страну в зоне СВО. При заключении контракта на него никто не давил. Для Алексея это нормальная мужская обязанность», — заявил Владимир.

Мужчина назвал информацию об отъезде сына ложной и предположил, что ее могла распространять украинская сторона.

Ранее стало известно о том, что участвующий в СВО муж Блиновской попросил помощи у председателя Следственного комитета России (СКР) Александра Бастрыкина. Он заявил о попытках расторжения его контракта и попросил приостановить действия, направленные на это. Алексей отмечал, что ни следователь, ни суд не предупреждали его о запрете на подписание контракта об участии в СВО.

Алексей участвует в СВО с марта 2024 года. Он служил в Донецком корпусе, участвовал в работе со снабжением БПЛА. По мнению журналистов, Блиновский пытается улучшить профессиональную репутацию и спасти бизнес от банкротства. Ему дали позывной Брикс.