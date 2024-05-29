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10:12, 29 мая 2024Интернет и СМИ

Муж Блиновской покинул воинскую часть в Донецке

Муж блогерши Елены Блиновской Алексей покинул воинскую часть в Донецке

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Муж блогерши Елены Блиновской Алексей, участвовавший в специальной военной операции (СВО) на Украине, покинул расположение воинской части в Донецке, где проходил службу. Об этом сообщает Shot со ссылкой на источник.

«Он (Алексей Блиновский — прим. «Ленты.ру») больше не служит у нас», — сообщил собеседник издания. Отмечается, что текущее местоположение Блиновского неизвестно.

В конце апреля стало известно, что силовые структуры проверяют законность заключения контракта Алексеем Блиновским с Минобороны России.

Перед этим муж блогерши обратился к председателю Следственного комитета России (СКР) Александру Бастрыкину. Он заявил о попытках расторжения его контракта.

Блиновский с марта 2024 года участвовал в СВО и служил в Донецком корпусе. Утверждалось, что в рамках службы он участвовал в работе со снабжением БПЛА. Ему дали позывной Брикс.

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      Олег Давыдов
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