Муж Блиновской покинул воинскую часть в Донецке

Муж блогерши Елены Блиновской Алексей покинул воинскую часть в Донецке

Муж блогерши Елены Блиновской Алексей, участвовавший в специальной военной операции (СВО) на Украине, покинул расположение воинской части в Донецке, где проходил службу. Об этом сообщает Shot со ссылкой на источник.

«Он (Алексей Блиновский — прим. «Ленты.ру») больше не служит у нас», — сообщил собеседник издания. Отмечается, что текущее местоположение Блиновского неизвестно.

В конце апреля стало известно, что силовые структуры проверяют законность заключения контракта Алексеем Блиновским с Минобороны России.

Перед этим муж блогерши обратился к председателю Следственного комитета России (СКР) Александру Бастрыкину. Он заявил о попытках расторжения его контракта.

Блиновский с марта 2024 года участвовал в СВО и служил в Донецком корпусе. Утверждалось, что в рамках службы он участвовал в работе со снабжением БПЛА. Ему дали позывной Брикс.