Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
11:07, 23 апреля 2024Интернет и СМИ

Участвующий в СВО муж Блиновской попросил помощи у Бастрыкина

Муж Блиновской Алексей сообщил Бастрыкину о попытках расторжения контракта
Алексей Блиновский

Алексей Блиновский. Фото: Пресс-служба Пресненского суда / ТАСС

Муж блогерши Елены Блиновской Алексей, участвующий в специальной военной операции (СВО) на Украине, попросил помощи у председателя Следственного комитета России (СКР) Александра Бастрыкина. Видео, в котором он обратился к главе СКР, опубликовало Mash.

«Я хочу к вам обратиться, чтобы вы дали поручение руководителю Следственного комитета по городу Москва приостановить действия, направленные на расторжение моего контракта, которые являются незаконными», — сообщил Блиновский.

Муж блогерши заявил, что соблюдает запреты, наложенные на него в рамках уголовного дела о неуплате налогов. Однако, по его словам, ни следователь, ни суд не предупреждали его о запрете на подписание контракта об участии в СВО.

«Я никогда не собирался и не собираюсь использовать подписанный контракт для уклонения от исполнения обязательств. У нас арестовано все имущество и все счета, которых достаточно для погашения обязательств», — добавил Блиновский. Он также заверил, что его навыки и умения важны для спасения жизни российских бойцов в зоне СВО.

Ранее стало известно, что Алексей Блиновский с марта 2024 года участвует в СВО и служит в Донецком корпусе. Кроме того, сообщалось, что Блиновскому дали позывной Брикс. Он намерен приезжать в Москву по расписанию, чтобы знакомиться с материалами уголовного дела.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Щигарева
      Обсудить
      Последние новости

      Китай резко сократил поставки оборудования в Россию. Что на это повлияло?

      Упавший беспилотник нашли возле сельхозпроизводства в российском регионе

      Бывшая жена Билла Гейтса рассталась с новым возлюбленным

      Названы особенности использованной для атаки по Белгородской области системы ВСУ

      Друзья Эмбер Херд рассказали о ее состоянии после судов с Джонни Деппом

      Российская спортсменка лишилась зарплаты из-за получения нейтрального статуса

      Россияне начали массово скупать туры и билеты на лето

      В России высказались о возобновлении сноса памятника Советской армии в Болгарии

      Врач призвала людей с больным кишечником добавить в рацион один продукт

      Россияне рассказали о планах на майские праздники

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше