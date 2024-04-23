Участвующий в СВО муж Блиновской попросил помощи у Бастрыкина

Муж Блиновской Алексей сообщил Бастрыкину о попытках расторжения контракта

Муж блогерши Елены Блиновской Алексей, участвующий в специальной военной операции (СВО) на Украине, попросил помощи у председателя Следственного комитета России (СКР) Александра Бастрыкина. Видео, в котором он обратился к главе СКР, опубликовало Mash.

«Я хочу к вам обратиться, чтобы вы дали поручение руководителю Следственного комитета по городу Москва приостановить действия, направленные на расторжение моего контракта, которые являются незаконными», — сообщил Блиновский.

Муж блогерши заявил, что соблюдает запреты, наложенные на него в рамках уголовного дела о неуплате налогов. Однако, по его словам, ни следователь, ни суд не предупреждали его о запрете на подписание контракта об участии в СВО.

«Я никогда не собирался и не собираюсь использовать подписанный контракт для уклонения от исполнения обязательств. У нас арестовано все имущество и все счета, которых достаточно для погашения обязательств», — добавил Блиновский. Он также заверил, что его навыки и умения важны для спасения жизни российских бойцов в зоне СВО.

Ранее стало известно, что Алексей Блиновский с марта 2024 года участвует в СВО и служит в Донецком корпусе. Кроме того, сообщалось, что Блиновскому дали позывной Брикс. Он намерен приезжать в Москву по расписанию, чтобы знакомиться с материалами уголовного дела.