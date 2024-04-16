Раскрыт позывной мужа блогерши Блиновской на СВО

Муж Блиновской Алексей получил позывной Брикс в зоне СВО на Украине

Муж российской блогерши Елены Блиновской, предприниматель Алексей Блиновский, уехавший в зону специальной военной операции (СВО), получил позывной. Его раскрыл Mash в Telegram.

Блиновскому дали позывной Брикс. Отмечается, что предприниматель заключил контракт с Министерством обороны месяц назад.

О том, что Блиновский заключил контракт об участии в СВО, стало известно 16 апреля. До этого сообщалось, что супруг блогерши занимается сборкой беспилотников.

13 апреля стало известно, что предприниматель участвует в СВО. Утверждалось, что он проходит военную службу в Донецком корпусе с марта. По мнению журналистов Mash, таким образом Блиновский пытается улучшить профессиональную репутацию и спасти бизнес от банкротства.

Предпринимателя, как и его супругу, обвиняют в уклонении от уплаты налогов. В связи с этим Блиновский столкнулся с финансовыми трудностями. Известно, что 3 из 12 его компаний находятся на стадии ликвидации, а в отношении еще одной из них инициирована процедура банкротства.