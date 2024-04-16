Раскрыты новые подробности участия мужа Блиновской в СВО

Муж блогерши Елены Блиновской Алексей подписал контракт об участии в СВО

Стали известны новые подробности участия мужа российской блогерши Елены Блиновской, предпринимателя Алексея Блиновского в специальной военной операции (СВО). Их сообщают «Известия».

Источник издания заявил, что муж блогерши подписал контракт с Министерством обороны об участии в СВО.

Ранее появились первые фотографии Алексея Блиновского из зоны спецоперации. Отмечалось, что супруг блогерши в том числе занимается сборкой беспилотников.

О том, что Блиновский участвует в СВО, стало известно 13 апреля. Сообщалось, что он служит в Донецком корпусе с марта 2024 года. По мнению журналистов Mash, таким образом предприниматель пытается спасти бизнес от банкротства, а также улучшить профессиональную репутацию.

Елена Блиновская находится в СИЗО с конца января. Ей грозит до 16 лет колонии.

Блиновского, как и его жену, обвиняют в неуплате налогов. Из-за этого предприниматель столкнулся с финансовыми трудностями. Так, 3 из 12 компаний, принадлежащих супругу блогерши, находятся на стадии ликвидации. В отношении еще одной фирмы инициирована процедура банкротства.