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11:48, 16 апреля 2024Интернет и СМИ

Появились первые фото мужа Блиновской из зоны спецоперации

Shot опубликовал первые фото мужа Елены Блиновской Алексея из зоны СВО
Алексей Блиновский

Алексей Блиновский. Фото: Пресс-служба Пресненского суда / ТАСС

Появились первые фото мужа блогерши Елены Блиновской Алексея, сделанные в зоне специальной военной операции (СВО). Два снимка предпринимателя опубликовал Shot в Telegram.

На первой фотографии бизнесмен беседует за столом с военными, а на втором — держит в руках автомат. По данным издания, Блиновский занимается сборкой беспилотников и организацией их логистики между подразделениями в составе Донецкого корпуса.

13 апреля стало известно, что муж блогерши Алексей Блиновский уехал в зону спецоперации — он участвует в ней с марта 2024 года. Такое решение, по мнению журналистов Mash, предприниматель принял, чтобы с помощью положенных участникам СВО льгот спасти свой бизнес от банкротства и поправить деловую репутацию.

В середине февраля сообщалось, что Елена Блиновская расплакалась в суде и попросила отпустить ее из СИЗО к детям. Освободить ее из-под стражи суд отказался. Автор «Марафона желаний» находится в СИЗО с конца января. Ей грозит до 16 лет колонии.

Следствие обвиняет Блиновского, как и его супругу, в уклонении от уплаты налогов. Из-за этого у мужчины возникли финансовые трудности. В настоящее время три из двенадцати принадлежащих ему компаний находятся в стадии ликвидации. По еще одной суд начал процедуру банкротства.

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      Олег Давыдов
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