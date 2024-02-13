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16:53, 13 февраля 2024Интернет и СМИ

Блиновская расплакалась в суде

Блиновская расплакалась в суде и попросила отпустить ее из СИЗО к детям

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Блогерша Елена Блиновская расплакалась в суде и попросила отпустить ее из СИЗО к детям. Об этом сообщает РИА Новости.

«Вы наказываете сейчас не меня, а моих несовершеннолетних детей», — заявила блогерша. Блиновская отметила, что ее наказание в данный момент является чрезмерно строгим. «Сейчас в стране Год семьи, и я должна быть со своими детьми», — добавила она.

Блиновская участвовала в заседании по видеосвязи из СИЗО. За заседании суда блогерша попросила освободить ее и напомнила, что у нее четверо детей и младшей дочери три года. Автор марафона желаний также рассказала об учебе и талантах своих детей. По ее словам, ее заключение негативно сказалось на их здоровье. Не сдержав эмоций, она расплакалась.

13 февраля Мосгорсуд отказался освободить Елену Блиновскую, обвиняемую в неуплате налогов, из-под стражи. Мера пресечения оставлена без изменения после рассмотрения апелляционной жалобы защиты на постановление суда, отправившего блогершу в СИЗО из-за нарушения условий домашнего ареста.

Блиновской и ее мужу вменяется уклонение от уплаты налогов на сумму 1,5 миллиарда рублей. В январе ей также предъявили обвинение в двух эпизодах по статье о неправомерном обороте средств платежей и изменили меру пресечения на заключение под стражу. Она была задержана в апреле 2023 года при попытке выехать из России.

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      Олег Давыдов
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