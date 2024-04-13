Муж «королевы марафонов» Блиновской решил отправиться на СВО. Он надеется избежать краха бизнес-империи

Супруг блогерши Блиновской ушел на СВО для спасения бизнеса

Муж блогера Елены Блиновской Алексей решил отправиться на специальную военную операцию (СВО) на Украине, надеясь таким образом избежать краха своей бизнес-империи.

Как сообщил источник Shot, бизнес Блиновского почти разрушен. Из 12 фирм уже три находятся в стадии ликвидации — IT-компания «Подари мечту», фирма по производству одежды «Три кошки» и контора по переработке морепродуктов «Аквакультура». Помимо этого, суд начал процедуру банкротства компании «Оливия групп», которая работала более четырех лет, занимаясь продажей одежды и тканей.

Супруг «королевы марафонов» владел 12 компаниями, но из-за проблем с семейными счетами и большими долгами он столкнулся с финансовыми трудностями, в связи с чем и решил пойти на СВО, чтобы «реабилитироваться и попытаться добиться вызволения Блиновской из СИЗО».

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Блиновской насчитали новые неуплаченные налоги на 227 миллионов рублей

Как стало известно ранее в апреле, Федеральная налоговая служба (ФНС) доначислила блогеру еще 227 миллионов рублей неуплаченных налогов. Недоимки в бюджет связаны с извлечением Блиновской доходов от проведенных «Марафонов желаний».

Выступая в суде, представитель ФНС рассказал, что блогерша и ее супруг оплачивали счета «красиво, через организации друг друга», предпочитая регионы с пониженной ставкой. Отмечалось, что Блиновская контролировала систему дробления бизнеса. Между тем ее адвокаты с этим не согласны и считают, что ФНС неправильно установила сумму уплаченного НДС.

Адвокат Наталья Сальникова позднее заявила, что блогерша пожелала мирно урегулировать свои отношения с налоговой службой. Блиновская готова заложить недвижимость, чтобы погасить долги. Уточнялось, что она направляла обращение из СИЗО в ФНС, но на него не ответили.

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Блиновской предъявили окончательное обвинение

Елена Блиновская обвиняется по статьям об уклонении от уплаты налогов, о легализации денежных средств и о неправомерном обороте средств платежей. Ее супруг Алексей проходит по статьям о пособничестве в уклонении физического лица от уплаты налогов и о легализации денежных средств. Уголовное дело супругов содержит порядка 30 томов. При этом блогер заявила, что признает вину только в уклонении от уплаты налогов.

Блиновская содержится в СИЗО-4 в Печатниках в обычной четырехместной камере. У нее две соседки — доктор наук и кандидат наук. Блогер также имеет право звонить близким с разрешения следователя. Как рассказала член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Мария Ботова, свой досуг блогер проводит, собирая алмазную мозаику. Блиновская вместе с сокамерницами также читает вслух историческую литературу. По словам правозащитницы, в камере вместе с блогершей сидят интеллигентные женщины, которые нашли общий язык между собой.

Блиновскую задержали 27 апреля 2023 года в Смоленской области, когда она, как утверждается, пыталась выехать из страны. Суд поместил ее под домашний арест, а затем решил ужесточить меру пресечения и заключил под стражу.