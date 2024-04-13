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13:38, 13 апреля 2024Интернет и СМИ

Муж «королевы марафонов» Блиновской решил отправиться на СВО. Он надеется избежать краха бизнес-империи

Супруг блогерши Блиновской ушел на СВО для спасения бизнеса

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Муж блогера Елены Блиновской Алексей решил отправиться на специальную военную операцию (СВО) на Украине, надеясь таким образом избежать краха своей бизнес-империи.

Как сообщил источник Shot, бизнес Блиновского почти разрушен. Из 12 фирм уже три находятся в стадии ликвидации — IT-компания «Подари мечту», фирма по производству одежды «Три кошки» и контора по переработке морепродуктов «Аквакультура». Помимо этого, суд начал процедуру банкротства компании «Оливия групп», которая работала более четырех лет, занимаясь продажей одежды и тканей.

Супруг «королевы марафонов» владел 12 компаниями, но из-за проблем с семейными счетами и большими долгами он столкнулся с финансовыми трудностями, в связи с чем и решил пойти на СВО, чтобы «реабилитироваться и попытаться добиться вызволения Блиновской из СИЗО».

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Блиновской насчитали новые неуплаченные налоги на 227 миллионов рублей

Как стало известно ранее в апреле, Федеральная налоговая служба (ФНС) доначислила блогеру еще 227 миллионов рублей неуплаченных налогов. Недоимки в бюджет связаны с извлечением Блиновской доходов от проведенных «Марафонов желаний».

Выступая в суде, представитель ФНС рассказал, что блогерша и ее супруг оплачивали счета «красиво, через организации друг друга», предпочитая регионы с пониженной ставкой. Отмечалось, что Блиновская контролировала систему дробления бизнеса. Между тем ее адвокаты с этим не согласны и считают, что ФНС неправильно установила сумму уплаченного НДС.

Адвокат Наталья Сальникова позднее заявила, что блогерша пожелала мирно урегулировать свои отношения с налоговой службой. Блиновская готова заложить недвижимость, чтобы погасить долги. Уточнялось, что она направляла обращение из СИЗО в ФНС, но на него не ответили.

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Блиновской предъявили окончательное обвинение

Елена Блиновская обвиняется по статьям об уклонении от уплаты налогов, о легализации денежных средств и о неправомерном обороте средств платежей. Ее супруг Алексей проходит по статьям о пособничестве в уклонении физического лица от уплаты налогов и о легализации денежных средств. Уголовное дело супругов содержит порядка 30 томов. При этом блогер заявила, что признает вину только в уклонении от уплаты налогов.

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Блиновская содержится в СИЗО-4 в Печатниках в обычной четырехместной камере. У нее две соседки — доктор наук и кандидат наук. Блогер также имеет право звонить близким с разрешения следователя. Как рассказала член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Мария Ботова, свой досуг блогер проводит, собирая алмазную мозаику. Блиновская вместе с сокамерницами также читает вслух историческую литературу. По словам правозащитницы, в камере вместе с блогершей сидят интеллигентные женщины, которые нашли общий язык между собой.

Блиновскую задержали 27 апреля 2023 года в Смоленской области, когда она, как утверждается, пыталась выехать из страны. Суд поместил ее под домашний арест, а затем решил ужесточить меру пресечения и заключил под стражу.

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      Алина Гончарова
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