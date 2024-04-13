Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:45, 13 апреля 2024Силовые структуры

Муж Блиновской ушел на СВО

Shot: муж блогерши Елены Блиновской ушел на СВО, чтобы не потерять бизнес

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Муж блогерши Елены Блиновской Алексей решил принять участие в специальной военной операции (СВО) на Украине, чтобы спасти бизнес. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на собственный источник.

Как рассказал источник медиа, предприниматель Алексей Блиновский отправился в зону СВО. Собеседник уточнил, что Блиновский хочет таким образом реабилитироваться и попытаться вызволить свою жену из СИЗО. Елене Блиновской и ее мужу вменяется уклонение от уплаты налогов на сумму 1,5 миллиарда рублей.

Предприниматель владел 12 компаниями, но из-за проблем со счетами и долгов он испытывает финансовые трудности. Уже три компании бизнесмена находятся в стадии ликвидации — IT-фирма «Подари мечту», компания по производству одежды «Три кошки» и организация по переработке морепродуктов «Аквакультура». Кроме того, суд начал процедуру банкротства компании «Оливия групп», которая занималась продажей одежды и тканей.

В середине февраля стало известно, что блогерша Елена Блиновская расплакалась в суде и попросила отпустить ее из СИЗО к детям. Суд отказался освободить ее из-под стражи. Автор марафона желаний находится в СИЗО с конца января.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Ставицкий
      Обсудить
      Последние новости

      Стыд и позор. В Японии вспомнили Хиросиму в попытке обвинить Россию в ядерной угрозе, но «забыли», кто сбросил бомбу

      Жирков назвал способ вырастить русского Мбаппе

      В России ответили на обвинение Японии в ядерной угрозе

      Муж Блиновской ушел на СВО

      В Токмаке из-под завалов после обстрела ВСУ достали пять человек

      Военный эксперт оценил сообщения об отправке лазерного оружия Украине

      Главком ВСУ заявил об обострении обстановки на фронте

      Очередной украинский беспилотник сбили над Белгородской областью

      Стало известно об угрозах командирам и дезертирстве солдат ВСУ

      Украина перебросила дополнительные силы в Часов Яр

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше