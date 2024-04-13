Муж Блиновской ушел на СВО

Shot: муж блогерши Елены Блиновской ушел на СВО, чтобы не потерять бизнес

Муж блогерши Елены Блиновской Алексей решил принять участие в специальной военной операции (СВО) на Украине, чтобы спасти бизнес. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на собственный источник.

Как рассказал источник медиа, предприниматель Алексей Блиновский отправился в зону СВО. Собеседник уточнил, что Блиновский хочет таким образом реабилитироваться и попытаться вызволить свою жену из СИЗО. Елене Блиновской и ее мужу вменяется уклонение от уплаты налогов на сумму 1,5 миллиарда рублей.

Предприниматель владел 12 компаниями, но из-за проблем со счетами и долгов он испытывает финансовые трудности. Уже три компании бизнесмена находятся в стадии ликвидации — IT-фирма «Подари мечту», компания по производству одежды «Три кошки» и организация по переработке морепродуктов «Аквакультура». Кроме того, суд начал процедуру банкротства компании «Оливия групп», которая занималась продажей одежды и тканей.

В середине февраля стало известно, что блогерша Елена Блиновская расплакалась в суде и попросила отпустить ее из СИЗО к детям. Суд отказался освободить ее из-под стражи. Автор марафона желаний находится в СИЗО с конца января.