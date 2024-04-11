Стало известно о досуге Блиновской в СИЗО

«Королева марафонов» Блиновская в камере СИЗО собирает алмазную мозаику

«Королева марафонов» Елена Блиновская в камере СИЗО собирает алмазную мозаику. Об этом aif.ru рассказала член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Мария Ботова.

Ботова назвала такое занятие очень кропотливым, потому что каждую мелкую стразу нужно брать пинцетом и прикреплять на полотно. Зато за этим процессом кажется, что время идет не так медленно, отметила она. Блиновская вместе с сокамерницами также читает вслух историческую литературу. По словам правозащитницы, в камере вместе с блогершей сидят интеллигентные женщины, которые нашли общий язык между собой.

Ранее стало известно, что следователь разрешил «королеве марафонов» звонить из СИЗО родственникам.