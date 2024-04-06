Блиновской разрешили звонить из СИЗО родственникам

ОНК: следователь разрешил Блиновской звонить родственникам из СИЗО

Следователь разрешил «королеве марафонов» Елене Блиновской звонить по телефону из СИЗО родственникам. Об этом сообщила член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Мария Ботова, ее цитирует ТАСС.

«Блиновской разрешены звонки родным, но, как я поняла, пока она не успела воспользоваться этим правом», — сказала Ботова, добавив, что в СИЗО Блиновская читает книги и собирает мозаики.

Подозреваемую в уходе от уплаты налогов в особо крупном размере блогершу содержат в изоляторе №6 «Печатники». Блиновская имеет право звонить близким с разрешения следователя в соответствии с законом «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений».

Блиновскую задержали 27 апреля 2023 года в Смоленской области во время попытки выехать из страны. Суд поместил ее под домашний арест, а затем решил ужесточить меру пресечения и заключил под стражу. Налоговая инспекция насчитала у Блиновской долг перед государством в размере как минимум 1,4 миллиарда рублей.