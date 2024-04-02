«Королева марафонов» заявила о желании миром решить налоговый вопрос

Адвокат Сальникова: Блиновская готова заключить мировое соглашение с ФНС

«Королева марафонов» Елена Блиновская выразила желание миром урегулировать свои отношения с налоговой службой. Об этом заявила ее адвокат Наталья Сальникова, передает Telegram-канал Shot.

Блогер, по словам юриста, готова заложить недвижимость, чтобы погасить долги. Она направляла из СИЗО в Федеральную налоговую службу (ФНС) соответствующее обращение, но в ведомстве на него не ответили. Адвокат указала, что в настоящее время имущество Блиновской арестовано.

ФНС доначислила ей еще 227 миллионов рублей неуплаченных налогов. Недоимки в бюджет связаны с извлечением доходов от проведенных «Марафонов желаний».

Арбитражный суд Москвы отклонил иск «королевы марафонов» к ФНС о снижении суммы налогов, пени и штрафов. Она хотела сократить как минимум в два раза сумму задолженности перед государством в 1,4 миллиарда рублей.

Следственный комитет заявил, что Блиновская и ее супруг Алексей приступили к изучению материалов уголовного дела. Она обвиняется в уклонении от уплаты налогов на 900 миллионов рублей, легализации денежных средств в размере 700 миллионов рублей и неправомерном обороте средств платежей. Ее муж, в свою очередь, проходит по делу как пособник.