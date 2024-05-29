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13:41, 29 мая 2024Интернет и СМИ

Раскрыта новая версия пропажи мужа Блиновской из воинской части в Донецке

Shot: Блиновский стал пулеметчиком, его переводят в другое подразделение в ДНР

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Муж блогерши Елены Блиновской Алексей стал пулеметчиком, его переводят в другое подразделение в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает Shot со ссылкой на источник.

Источник раскрыл новую версию пропажи мужа Блиновской из воинской части в Донецке, заявив, что он стал пулеметчиком. По данным собеседника издания, мужчину переводят в другое подразделение в ДНР, сейчас он находится в статусе переоформления. Утверждается, что на это время Блиновский мог выехать за пределы региона.

Отмечается, что после прохождения дополнительного обучения Блиновский будет отправлен на линию боевого соприкосновения.

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Ранее сообщалось, что Блиновский уехал из воинской части в Донецке в Москву. Утверждалось, что супруга блогерши вызвали на следственные действия, связанные с заседанием по рассмотрению жалобы Блиновской на арест. По мнению следователей, Блиновский пытается скрыться.

29 мая стало известно, что Блиновский покинул воинскую часть в Донецке. Отмечалось, что его местоположение неизвестно.

Блиновский участвовал в спецоперации с марта. Он служил в Донецком корпусе, работая со снабжением беспилотных летательных аппаратов.

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      Олег Давыдов
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