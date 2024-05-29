Раскрыта новая версия пропажи мужа Блиновской из воинской части в Донецке

Shot: Блиновский стал пулеметчиком, его переводят в другое подразделение в ДНР

Муж блогерши Елены Блиновской Алексей стал пулеметчиком, его переводят в другое подразделение в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает Shot со ссылкой на источник.

Источник раскрыл новую версию пропажи мужа Блиновской из воинской части в Донецке, заявив, что он стал пулеметчиком. По данным собеседника издания, мужчину переводят в другое подразделение в ДНР, сейчас он находится в статусе переоформления. Утверждается, что на это время Блиновский мог выехать за пределы региона.

Отмечается, что после прохождения дополнительного обучения Блиновский будет отправлен на линию боевого соприкосновения.

Ранее сообщалось, что Блиновский уехал из воинской части в Донецке в Москву. Утверждалось, что супруга блогерши вызвали на следственные действия, связанные с заседанием по рассмотрению жалобы Блиновской на арест. По мнению следователей, Блиновский пытается скрыться.

29 мая стало известно, что Блиновский покинул воинскую часть в Донецке. Отмечалось, что его местоположение неизвестно.

Блиновский участвовал в спецоперации с марта. Он служил в Донецком корпусе, работая со снабжением беспилотных летательных аппаратов.