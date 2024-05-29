Стали известны подробности пропажи мужа Блиновской из воинской части в Донецке

Муж блогерши Блиновской Алексей уехал в Москву на следственные действия

Муж известной российской блогерши Елены Блиновской Алексей уехал из воинской части в Донецке в Москву. Об этом сообщает Mash в Telegram.

Как стало известно изданию от сослуживцев Блиновского, супруга блогерши вызвали на следственные действия, связанные с заседанием по рассмотрению жалобы Блиновской на арест.

При этом отмечается, что муж блогерши не доехал до Москвы. По мнению следователей, Блиновский пытается скрыться. При этом сообщается, что срок, в течение которого он должен был вернуться, еще не истек.

Ранее стало известно, что Блиновский покинул воинскую часть в Донецке. Сообщалось, что его местоположение неизвестно.

В конце апреля сообщалось, что силовики проверяют контракт Блиновского с Минобороны на законность. При этом также выяснялись подробности службы мужа блогерши в подразделении.

Блиновский участвовал в спецоперации с марта. Он служил в Донецком корпусе, работая со снабжением беспилотных летательных аппаратов. Муж блогерши получил позывной Брикс.