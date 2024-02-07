Раскрыты личности сокамерниц Блиновской. В каких условиях «королева марафонов» содержится в СИЗО?

Сокамерницами блогера Блиновской в СИЗО-6 Москвы стали кандидат и доктор наук

Российская блогерша Елена Блиновская оказалась в обычной четырехместной камере московского СИЗО-6. У нее также появились там две соседки, заявил информированный источник.

Он уточнил, что сокамерницами блогера в СИЗО №6 «Печатники» стали женщины-ученые. «У нее две соседки — доктор наук и кандидат наук», — заявил собеседник и добавил, что все женщины впервые попали в места лишения свободы.

Блиновская сможет заказывать на обед в СИЗО блюда из спецменю

Утверждалось, что изначально блогерша находилась в карантинной камере на 20 человек. При этом позднее ее перевели в ту камеру, где есть телевизор и холодильник. Блиновская сможет ежедневно выходить на прогулку, пользоваться услугами парикмахеров и читать в библиотеке.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Более того, несмотря на то, что стандартный рацион в СИЗО — каша на завтрак, борщ, солянка или рассольник на обед и пюре с рыбой ближе к ужину, в СИЗО №6 «Печатники» есть возможность заказать блюда из спецменю. Таким образом, рацион блогера может отличаться от остальных арестанток.

В числе необычных блюд значится обед «Итальянский». Он включает в себя салат, итальянскую пасту под «Полло», также там есть фокачча с морской солью. Помимо этого, существует обед MEDIUM-2. В него добавили салат «Энерджи» и уху по-царски. В его состав также входит паровая котлета из говядины с брокколи, паста с маслом, хлеб и чай. Уточнялось, что оба варианта меню готовы предоставить арестанткам за дополнительную плату.

В то же время Блиновской придется убираться в изоляторе уже наравне с остальными арестантками. Кроме того, ей отказали в свиданиях с супругом, хотя адвокат просил разрешить предпринимательнице звонки и встречи с родственниками. На данный момент Блиновской можно общаться только по почте.

Адвокат отреагировала на сообщения о депрессии Блиновской

Ближе к февралю появились сообщения о том, что Блиновская находится в СИЗО на грани депрессии. У нее якобы плохой аппетит, она потеряла несколько килограммов. Помимо этого, отмечалось, что «королева марафонов» почти не разговаривает с сокамерницами.

На фоне этого стало известно, что уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева захотела проверить условия содержания блогера в СИЗО. При этом вскоре адвокат блогерши Наталья Сальникова указала, что состояние Блиновской является удовлетворительным. Адвокат также назвала информацию о депрессии и ухудшении здоровья ее подзащитной фейком.

Фото: пресс-служба Замоскворецкого суда / ТАСС

Блиновская оказалась в СИЗО из-за несоблюдения домашнего ареста

Блогерша была помещена в следственный изолятор «Печатники» в конце января. Причиной стало, как утверждалось, несоблюдение условий домашнего ареста. Под стражей Блиновская останется до 26 апреля.

Блиновская была задержана 27 апреля 2023 года в Смоленской области при попытке выехать из страны. Ее изначально задержали за уклонение от уплаты налогов. В офисе и доме предпринимательницы прошли обыски.

Позднее следователи установили еще два новых эпизода в ходе расследования уголовного дела блогера. Ей также было предъявлено обвинение по статье 187 («Неправомерный оборот средств платежей») УК РФ.