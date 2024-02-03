Находящейся в СИЗО Блиновской отказали в свиданиях с мужем

Находящейся в СИЗО блогерше Елене Блиновской отказали в свиданиях с мужем

Находящейся в СИЗО блогерше Елене Блиновской отказали в свиданиях с мужем. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что 24 января адвокат «королевы марафонов» направил несколько ходатайств. В частности, он попросил разрешить предпринимательнице звонки и встречи с родственниками. Однако в течение трех дней ответ не был получен, что автоматически означает отказ, указывает Mash.

Известно, что на данный момент Блиновской доступно общение только по почте.

Ранее Блиновская опровергла информацию об ухудшении состояния здоровья в СИЗО.