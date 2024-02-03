Блиновская рассказала о состоянии здоровья в СИЗО

Блогер Елена Блиновская опровергла сообщения об ухудшении здоровья в СИЗО

Находящаяся в СИЗО блогер Елена Блиновская рассказала правозащитникам о состоянии своего здоровья. Об этом РИА Новости заявил председатель общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Георгий Волков.

«Королева марафонов» опровергла информацию об ухудшении состояния здоровья. Известно, что ранее появлялись сообщения о том, что предпринимательница находится на грани депрессии и плохо себя чувствует.

Ранее сообщалось, что состояние Блиновской является удовлетворительным. Адвокат назвала информацию о депрессии и ухудшении здоровья ее подзащитной фейком, отметив, что арестованная до 26 апреля блогерша не нуждается в помощи психолога.