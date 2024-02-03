Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:37, 3 февраля 2024Силовые структуры

Блиновская рассказала о состоянии здоровья в СИЗО

Блогер Елена Блиновская опровергла сообщения об ухудшении здоровья в СИЗО

Фото: Григорий Сысоев Источник / РИА Новости

Находящаяся в СИЗО блогер Елена Блиновская рассказала правозащитникам о состоянии своего здоровья. Об этом РИА Новости заявил председатель общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Георгий Волков.

«Королева марафонов» опровергла информацию об ухудшении состояния здоровья. Известно, что ранее появлялись сообщения о том, что предпринимательница находится на грани депрессии и плохо себя чувствует.

Ранее сообщалось, что состояние Блиновской является удовлетворительным. Адвокат назвала информацию о депрессии и ухудшении здоровья ее подзащитной фейком, отметив, что арестованная до 26 апреля блогерша не нуждается в помощи психолога.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Минобороны Сирии оценило последствия авиаударов США

      В России приостановили сертификацию кормов из двух европейских стран

      В Подмосковье провели рейды по местам проживания мигрантов

      Россиянка неделю лечила дочь от простуды и потеряла ее

      Сирия обвинила США в новом нарушении суверенитета и безопасности страны

      Блиновская рассказала о состоянии здоровья в СИЗО

      Боррель оценил международную ситуацию выражением «хочешь мира, готовься к войне»

      Жилые дома попали под обстрел ВСУ в российском регионе

      Раскрыта личность приставившего нож к горлу российского фигуриста мужчины

      От звезды сериала «Кухня» потребовали восемь миллионов рублей за отказ в съемках

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше