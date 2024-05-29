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14:49, 29 мая 2024Интернет и СМИ

Отец мужа Блиновской прокомментировал новости о пропаже сына из зоны СВО

Отец Алексея Блиновского Владимир заявил, что сын не уезжал из зоны СВО
Алексей Блиновский

Алексей Блиновский. Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Отец мужа блогерши Елены Блиновской Алексея заявил, что его сын не уезжал из воинской части в Донецке. Его комментарий приводит агентство «Регнум» в Telegram.

По словам Владимира Блиновского, его сын не уезжал из зоны СВО. «Мой сын продолжает нести службу и защищать страну в зоне СВО. При заключении контракта на него никто не давил. Для Алексея это нормальная мужская обязанность», — заявил он.

Также отец Блиновского утверждает, что информацию об отъезде Алексея из Донецка распространяла украинская сторона.

Ранее появилась версия пропажи мужа Блиновской из воинской части. Тогда сообщалось, что Блиновского переводят в другое подразделение в Донецкой народной республике (ДНР). До этого утверждалось, что Блиновский уехал из зоны СВО в Москву, так как его вызвали на следственные действия по делу супруги.

29 мая сообщалось, что Блиновский покинул расположение воинской части в Донецке. Его местоположение не было известно.

Супруг Блиновской участвовал в спецоперации с марта. Он работал со снабжением БПЛА.

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