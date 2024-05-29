Отец мужа Блиновской прокомментировал новости о пропаже сына из зоны СВО

Отец Алексея Блиновского Владимир заявил, что сын не уезжал из зоны СВО

Отец мужа блогерши Елены Блиновской Алексея заявил, что его сын не уезжал из воинской части в Донецке. Его комментарий приводит агентство «Регнум» в Telegram.

По словам Владимира Блиновского, его сын не уезжал из зоны СВО. «Мой сын продолжает нести службу и защищать страну в зоне СВО. При заключении контракта на него никто не давил. Для Алексея это нормальная мужская обязанность», — заявил он.

Также отец Блиновского утверждает, что информацию об отъезде Алексея из Донецка распространяла украинская сторона.

Ранее появилась версия пропажи мужа Блиновской из воинской части. Тогда сообщалось, что Блиновского переводят в другое подразделение в Донецкой народной республике (ДНР). До этого утверждалось, что Блиновский уехал из зоны СВО в Москву, так как его вызвали на следственные действия по делу супруги.

29 мая сообщалось, что Блиновский покинул расположение воинской части в Донецке. Его местоположение не было известно.

Супруг Блиновской участвовал в спецоперации с марта. Он работал со снабжением БПЛА.